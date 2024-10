Amica.it - Nel 2024 Hollywood ha infranto un tabù: da "Babygirl" a "Inganno", film e serie tv dove la donna ama un giovane. Senza vecchi stereotip

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lui, lei e un’importante differenza d’età. Finora non c’era nemmeno bisogno di chiedere chi dei due fosse più grande. Perché l’unica risposta possibile era una sola: l’uomo. Adesso non è più così.tv come, Lonely Planet o The idea of you hanno fatto la rivoluzione. In senso positivo. Le donne che hannol’ultimoal cinema Ormai la tendenza è consolidata. Sono sempre di più i progettiloo uomo-più-o/-più-è ribaltato. Tanto da essere completamente sdoganato. Si è rotto un. Grazie alla forza motrice di attrici e produttrici che hanno lottato per portare sullo schermo queste storie.