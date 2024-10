Menchetti attacca il sindaco: “meno viaggi all’estero e più impegno su Arezzo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Ho appreso dai media locali che il sindaco è andato a New York. Evidentemente il Nuovo Mondo lo affascina proprio, east o west coast che sia. In un ruolo certamente di rappresentanza, al seguito di un’opera d’arte che inorgoglisce la città e che ben figura in una mostra di caratura internazionale come quella inaugurata a New York. Tuttavia in qualità di consigliere comunale ho fatto richiesta di accesso agli atti perché vorrei sapere quanto è costata questa trasvolata atlantica del primo cittadino: dal trasferimento in aeroporto alla permanenza nella Grande Mela. Ci sta che un sindaco presenzi a un’inaugurazione, ovunque essa sia, desidero solo conoscere quanto è venuta a costare. Perché è l’ennesima trasferta, fra Europa e nord America, e credo che sia giunto il momento di dire: anche basta. C’è bisogno di un sindaco qui e non a Bruxelles o all’Onu. Lortica.it - Menchetti attacca il sindaco: “meno viaggi all’estero e più impegno su Arezzo” Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Ho appreso dai media locali che ilè andato a New York. Evidentemente il Nuovo Mondo lo affascina proprio, east o west coast che sia. In un ruolo certamente di rappresentanza, al seguito di un’opera d’arte che inorgoglisce la città e che ben figura in una mostra di caratura internazionale come quella inaugurata a New York. Tuttavia in qualità di consigliere comunale ho fatto richiesta di accesso agli atti perché vorrei sapere quanto è costata questa trasvolata atlantica del primo cittadino: dal trasferimento in aeroporto alla permanenza nella Grande Mela. Ci sta che unpresenzi a un’inaugurazione, ovunque essa sia, desidero solo conoscere quanto è venuta a costare. Perché è l’ennesima trasferta, fra Europa e nord America, e credo che sia giunto il momento di dire: anche basta. C’è bisogno di unqui e non a Bruxelles o all’Onu.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Un altro progetto e un altro candidato a sindaco". Ecco l'impegno politico di Michele Menchetti post 5 Stelle - Un altro progetto politico per la città di Arezzo viene allo scoperto dopo lo speciale dossier che ha messo in evidenza l'attuale fotografia delle personalità in lizza per diventare sindaco di Arezzo. Nove nomi che sono nei tavoli in questo momento in cui inizia a prendere slancio il lavoro di... (Arezzonotizie.it)

Antenna di via Sicilia - interviene Menchetti : "C'è ancora tempo per un'ordinanza del sindaco" - Nota del consigliere comunale Michele Menchetti, che interviene sul tema dell'antenna di via Sicilia, già trattato nei giorni scorsi dalla legale del comitato dei residenti, e da una nota congiunta firmata da Tanti e Lucherini, vicesindaco e assessore del Comune. “Perché non valutare la... (Arezzonotizie.it)