Maxi turbolenza sul volo per Roma: “A un passeggero è venuto un infarto, pensavamo di morire” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati momenti di terrore quelli vissuti dai passeggeri di un aereo che nei giorni scorsi li ha portati da Colonia a Roma. Le turbolenze, causate da una tempesta, sono durate circa 25 minuti. Fanpage.it - Maxi turbolenza sul volo per Roma: “A un passeggero è venuto un infarto, pensavamo di morire” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati momenti di terrore quelli vissuti dai passeggeri di un aereo che nei giorni scorsi li ha portati da Colonia a. Le turbolenze, causate da una tempesta, sono durate circa 25 minuti.

