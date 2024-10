Manovra: Magi (+Eu), 'Meloni alza tasse e non taglia debito, facile fare cassa così' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Da Giorgia Meloni la solita manovrina italiota che non interviene su competitività, crescita, salari e concorrenza. Non c'è nulla per ridurre il peso del debito pubblico e nulla per tagliare la spesa improduttiva, soltanto un aumento generalizzato delle tasse: facile fare cassa così”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi. Liberoquotidiano.it - Manovra: Magi (+Eu), 'Meloni alza tasse e non taglia debito, facile fare cassa così' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Da Giorgiala solita manovrina italiota che non interviene su competitività, crescita, salari e concorrenza. Non c'è nulla per ridurre il peso delpubblico e nulla perre la spesa improduttiva, soltanto un aumento generalizzato delle”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo

