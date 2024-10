Manovra 2025, cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre si delinea il quadro della nuova Legge di Bilancio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato lo stanziamento di 3 miliardi di euro destinati al rinnovo dei contratti del personale Docente. L'articolo Manovra 2025, cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre si delinea il quadro della nuova Legge di Bilancio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato lo stanziamento di 3 miliardi didestinati al rinnovo dei contratti del personale. L'articoloper la? Inperdel500ai

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il pacchetto-casa in manovra. Sforbiciata su tutti i bonus edilizi. Catasto - rincari fino a 300 euro - Tasse più alte per chi ha usato il bonus LA REVISIONE DEL CATASTO Il ritocco delle rendite degli immobili che sono stati oggetto di riqualificazione era già prevista dal 2005. In questo caso la platea potrebbe riguardare circa 2 milioni di edifici e una platea difficile da valutare di contribuenti. (Quotidiano.net)

Pensioni minime a 621 euro e incentivi per restare al lavoro : le ipotesi per la manovra 2025 - Questa possibilità potrebbe essere estesa, oltre a chi ha i requisiti per Quota 103, anche a coloro che hanno maturato 42 anni e 10 mesi di contributi. . L'assegno di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps (598,61 euro) sono state aumentate del 2,7% nel 2024, fino a 614,77 euro. Roma, 5 ottobre 2024 – Un intervento nella manovra 2025 per cercare di portare le pensioni minime oltre ... (Quotidiano.net)

Pensioni - ecco il piano per l’aumento dal 2025 : nella manovra del governo minime oltre i 621 euro - Una necessità messa nero su bianco anche nel documento strutturale di bilancio. Ma oltre a questo ci potrebbe essere un nuovo minibonus. Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps (598,61 euro) sono state aumentate del 2,7% nel 2024, fino a 614,77 euro ma questa misura è in scadenza e va confermata in modo che non si torni indietro. (Secoloditalia.it)