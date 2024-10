Lettera43.it - L’Unirai già spaccato, Cattelan preoccupa, Striscia in crisi: le pillole tivù

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se da una parte l’Usigrai, il sindacato di centrosinistra della Rai, proprio non se ne fa una ragione del fatto che possa esistere un competitor che rappresenti giornalisti e lavoratori interni, il neonato sindacato di centrodestra, Unirai, a Viale Mazzini pare stia già mostrando segni di smottamento. Al di là del protagonismo del suo segretario, Francesco Palese, accusato di prendere decisioni in solitaria senza ascoltare il direttivo,si èanche sul presidio del 16 ottobre, proprio davanti a Viale Mazzini, per garantire il giusto contratto ai precari. Missione lodevole, che però ha provocato una divisione all’interno di Unirai, visto che quattro dei nove consiglieri hanno votato contro la manifestazione. I “dissidenti” avrebbero preferito prima avere un confronto con l’azienda e poi, sulla base delle conclusioni, decidere se manifestare o meno.