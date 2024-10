LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa alza la voce dominando la seconda regata di semifinale! (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa VINCE! 18:00 Azzurre in pieno controllo all’ingresso del terzo cancello. Per Luna Rossa ben 21 secondi da amministrare sulle britanniche nel corso dell’ultimo velocissimo lato di poppa. 17:58 Athena Pathway effettua il sorpasso su Artemis Swedish Challenge e si mette all’inseguimento di Luna Rossa nel corso del secondo lato di bolina. 17:57 Sono 13 i secondi di margine per l’imbarcazione italiana sulle scandinave quando manca metà gara al completamento della seconda regata di semifinale. 17:56 Iniziano a guadagnare le azzurre, che vantano oltre 150 metri di margine su Artemis ed Athena Pathway. Finalmente Luna Rossa riesce a prendere il largo ed allontanarsi dal pericolo di incroci ravvicinati e conseguenti manovre difficoltose. 17:54 Appena 8 secondi tra la prima e l’ultima all’ingresso del primo gate. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa alza la voce dominando la seconda regata di semifinale! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE! 18:00 Azzurre in pieno controllo all’ingresso del terzo cancello. Perben 21 secondi da amministrare sulle britanniche nel corso dell’ultimo velocissimo lato di poppa. 17:58 Athena Pathway effettua il sorpasso su Artemis Swedish Challenge e si mette all’inseguimento dinel corso del secondo lato di bolina. 17:57 Sono 13 i secondi di margine per l’imbarcazione italiana sulle scandinave quando manca metà gara al completamento delladi. 17:56 Iniziano a guadagnare le azzurre, che vantano oltre 150 metri di margine su Artemis ed Athena Pathway. Finalmenteriesce a prendere il largo ed allontanarsi dal pericolo di incroci ravvicinati e conseguenti manovre difficoltose. 17:54 Appena 8 secondi tra la prima e l’ultima all’ingresso del primo gate.

