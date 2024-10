LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: ennesimo rinvio delle ultime regate del girone A con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Vento che è leggermente aumentato, ma le condizioni sono le cosiddette “tricky”, ovvero con cambi di direzione ed improvvisi cali di pressione nel campo di regata. 16:14 Regata annullata, non ci sono assolutamente le condizioni. Sarebbe stata una regata ingiusta, soprattutto dopo la decisione di accorciare la durata del girone A. 16:12 E perde il volo anche Luna Rossa. Purtroppo questa regata si avvia ad essere la fotocopia di quella andata in scena ieri. 16:11 Diverse imbarcazioni perdono il volo. Sia le britanniche che Alinghi entrano in una zona del campo di regata con pochissima pressione. Ne approfittano le azzurre, che volano al comando. 16:10 Completato il primo lato di bolina con Athena Pathway che vanta 22 secondi di margine su Luna Rossa, poi American Magic ed Alinghi. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: ennesimo rinvio delle ultime regate del girone A con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:20 Vento che è leggermente aumentato, ma le condizioni sono le cosiddette “tricky”, ovvero con cambi di direzione ed improvvisi cali di pressione nel campo di regata. 16:14 Regata annullata, non ci sono assolutamente le condizioni. Sarebbe stata una regata ingiusta, soprattutto dopo la decisione di accorciare la durata delA. 16:12 E perde il volo anche. Purtroppo questa regata si avvia ad essere la fotocopia di quella andata in scena ieri. 16:11 Diverse imbarcazioni perdono il volo. Sia le britanniche che Alinghi entrano in una zona del campo di regata con pochissima pressione. Ne approfittano le azzurre, che volano al comando. 16:10 Completato il primo lato di bolina con Athena Pathway che vanta 22 secondi di margine su, poi American Magic ed Alinghi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blackrock e gli altri : sono loro i padroni del mondo? Segui la diretta di Millennium Live - . “Blackrock e gli altri: sono loro i padroni del mondo?”. In diretta ci saranno Alessandro Volpi (storico, autore di “I padroni del mondo”, Laterza), Mauro Del Corno (ilfattoquotidiano. it) e Luca Martinelli (giornalista). Venerdì 11 ottobre alle 15 torna la diretta di Millennium Live per presentare il nuovo numero del mensile diretto da Peter Gomez. (Ilfattoquotidiano.it)

Le news in diretta sull’uragano Milton in Florida : ci sono vittime e case distrutte. Residenti senza luce e acqua - Gli ultimi aggiornamenti sull'uragano Milton in Florida definito la "tempesta del secolo". Centinaia di migliaia di persone senza luce, ci sono i primi morti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA : 4 corridori in testa - ci sono Hirschi ed Aranburu - 24 L’accelerazione di Hirschi ha sgretolato il gruppo. 12. 25 Gianmarco Garofoli è riuscito a rimanere nel gruppo di Hirschi. 15. 49 E dal gruppo non sembra esserci voglia di provare a sganciarsi. 14. 24 Buon parterre di partenti: Marc Hirschi (UAE Team Emirates) appare il favorito d’obbligo visto l’ottimo momento di forma. (Oasport.it)