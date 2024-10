La Genea Lanzara attende il Verdeazzurro Sassari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPunti importanti in palio nella quarta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver. I salernitani guidati da coach Jose Luis Villanueva Lopez affronteranno il Verdeazzurro Sassari in una sfida interessante tra due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Capitan Milano e compagni dovranno assolutamente sfruttare il fattore casalingo per conquistare l’intera posta in palio, ma il sodalizio caro al Presidente Sica deve fare i conti con la sfortuna e con diverse defezioni nel roster. Dal proprio canto anche i sardi guidati da Patrizia Canu hanno una ghiotta occasione per sbloccarsi in quanto ancora a secco di punti. Anteprima24.it - La Genea Lanzara attende il Verdeazzurro Sassari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPunti importanti in palio nella quarta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver. I salernitani guidati da coach Jose Luis Villanueva Lopez affronteranno ilin una sfida interessante tra due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Capitan Milano e compagni dovranno assolutamente sfruttare il fattore casalingo per conquistare l’intera posta in palio, ma il sodalizio caro al Presidente Sica deve fare i conti con la sfortuna e con diverse defezioni nel roster. Dal proprio canto anche i sardi guidati da Patrizia Canu hanno una ghiotta occasione per sbloccarsi in quanto ancora a secco di punti.

