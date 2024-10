Johan Neeskens tra nobili gesta e savia pazzia (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’era uno che si chiamava Johan Neeskens ed è stato uno dei cavalieri di quella favola rotonda che è il calcio, un rivoluzionario con le guance rigate dai basettoni, la chioma scarmigliata da rockstar e il profilo da poster generazionale, non solo un uomo-squadra ma una squadra riassunta in un solo uomo. Lo celebriamo qui come un Sancho Panza fedele al suo personale Don Chisciotte, l’immenso Johan Cruijff: insieme nell’Ajax e nell’Olanda fecero la rivoluzione sfidando impavidi i mulini a vento, tra le nobili gesta e la savia pazzia, cercando un’identità, trovando un orizzonte. Insieme riscrissero le tavole di Mosè in una spremuta arancione di Calcio Totale, mettendo tulipani nei loro cannoni e immaginando nuove armonie dello spazio, senza tuttavia il sollievo della profondissima quiete. Ilfoglio.it - Johan Neeskens tra nobili gesta e savia pazzia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) C’era uno che si chiamavaed è stato uno dei cavalieri di quella favola rotonda che è il calcio, un rivoluzionario con le guance rigate dai basettoni, la chioma scarmigliata da rockstar e il profilo da poster generazionale, non solo un uomo-squadra ma una squadra riassunta in un solo uomo. Lo celebriamo qui come un Sancho Panza fedele al suo personale Don Chisciotte, l’immensoCruijff: insieme nell’Ajax e nell’Olanda fecero la rivoluzione sfidando impavidi i mulini a vento, tra lee la, cercando un’identità, trovando un orizzonte. Insieme riscrissero le tavole di Mosè in una spremuta arancione di Calcio Totale, mettendo tulipani nei loro cannoni e immaginando nuove armonie dello spazio, senza tuttavia il sollievo della profondissima quiete.

È morto Johan Neeskens. Con l'Olanda di Cruyff cambiò il calcio - Con la maglia dei lancieri di Amsterdam, Neeskens vinse tre Coppe dei Campioni e fu determinante per la nazionale nederlandese, che guidò fino alle finali dei campionati mondiali in ben due edizioni: 1974 e 1978.

Johan Neeskens… - Uno degli esponenti di punta dei Tulipani, accanto a Johan Crujiff che ne fu il mentore in campo dando vita alle idee di Rinus Michels, fu Johan Neeskens, o "Johan II", proprio per distinguersi dal suo illustre compagno di squadra. In campo egli ricopriva il ruolo di mediano difensivo, una definizione invero restrittiva e non rispondente ai nuovi canoni imposti dallo stesso Michels e da Stefan ...

Addio a Johan Neeskens - leggenda olandese del calcio - La prima, vicecampione del mondo nel 1974 nel segno di Crujff; la seconda, campione d'Europa nel 1988 con Gullit e Van Basten; la terza, quella degli Europei 2008, giudicata la favorita della manifestazione dopo il primo turno. Sono sostanziali le diversita' fra i moduli delle tre formazioni olandesi che nel tempo si sono fatte ammirare.