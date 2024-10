Ilrestodelcarlino.it - Jesi, ecco il nuovo progetto per il museo diocesano. Domenica tanti eventi per le famiglie

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Ancona), 11 ottobre 2024 – Unper ile iniziative per i più piccoli. Week end ricco questo, dal punto di vista culturale. Domani, sabato, alle 18 nella sala Valeri delin piazza Federico II a, presentazione delfinanziato dal Ministero della Cultura nell'ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per l'abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive per musei privati. Il vescovo dimons. Gerardo Rocconi, il direttore dele Ufficio Beni Culturali Randolfo Frattesi, la consulente di progettazione Ambra Federici e l’ing. Giacomo Giacomini presenteranno il, le finalità e le novità dell’allestimento.