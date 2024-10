Italia-Belgio, come ha giocato Di Lorenzo? I quotidiani fanno a ‘cazzotti’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Diversi giudizi ‘discordanti’ per Giovanni Di Lorenzo dopo la prestazione in Nations League nella sfida tra Italia e Belgio. Nella partita di Nations League che ha visto l’Italia pareggiare 2-2 contro il Belgio, il difensore Giovanni Di Lorenzo ha attirato l’attenzione non solo per la sua prestazione in campo, ma anche per i giudizi contrastanti espressi dai principali quotidiani sportivi Italiani. Schierato titolare dal commissario tecnico Luciano Spalletti, Di Lorenzo ha mostrato segnali di solidità, ma le opinioni sulle sue performance sono state tutt’altro che unanimi. Il Corriere dello Sport ha premiato Di Lorenzo con un generoso 7, elogiando la sua capacità di mantenere l’ordine difensivo e di sacrificarsi anche in situazioni di inferiorità numerica. Secondo il giornale, “su di lui si può sempre contare”. Napolipiu.com - Italia-Belgio, come ha giocato Di Lorenzo? I quotidiani fanno a ‘cazzotti’ Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Diversi giudizi ‘discordanti’ per Giovanni Didopo la prestazione in Nations League nella sfida tra. Nella partita di Nations League che ha visto l’pareggiare 2-2 contro il, il difensore Giovanni Diha attirato l’attenzione non solo per la sua prestazione in campo, ma anche per i giudizi contrastanti espressi dai principalisportivini. Schierato titolare dal commissario tecnico Luciano Spalletti, Diha mostrato segnali di solidità, ma le opinioni sulle sue performance sono state tutt’altro che unanimi. Il Corriere dello Sport ha premiato Dicon un generoso 7, elogiando la sua capacità di mantenere l’ordine difensivo e di sacrificarsi anche in situazioni di inferiorità numerica. Secondo il giornale, “su di lui si può sempre contare”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lorenzo Pellegrini - la follia all’improvviso in Nations League : si fa espellere con l’Italia sul 2-0 e il Belgio pareggia - Gli azzurri visti nei primi 38 minuti non dovrebbero avere problemi, ma nel calcio sottovalutare gli avversari è uno dei peccati capitali. Spalletti confermando la squadra che le aveva suonate alla Francia, era stato invece inappuntabile. Quella dei primi 38 minuti ha regalato calcio di alto livello, interpretando sul prato dell’Olimpico un copione da grande club. (Ilfattoquotidiano.it)

Formazioni Italia-Belgio - Spalletti sorprende tutti : le scelte su Di Lorenzo - Raspadori e Buongiorno - Quanti sono i giocatori della SSC Napoli che scenderanno in campo dal 1? nella sfida tra Italia e Belgio? C’erano pochi dubbi circa la titolarità di Giovanni Di Lorenzo: il capitano del club partenopeo agirà nel terzetto di difesa, da braccetto destro, così come gli è capitato spesso a inizio stagione sotto la guida del tecnico del Napoli Antonio Conte. (Spazionapoli.it)

Imperdibili - ineguagliabili - sparsi ai quattro angoli del mondo. Da Roma a New York - da Londra a Tblisi : ci voglio essere a tutti i costi! Sono i 60 anni della Sartoria Tirelli - le 90 primavere di Armani - The Cult Pirelli e il Calendario Di Meo a Tblisi. E Milano consegna il Premiolino - non lasciatevi ingannare dal nome - si tratta del Super Premio di giornalismo 2024 a Lorenzo Tondo - corrispondente del Guardian per il Sud Italia e il Mediterraneo. - Una bellezza piu’ che mai necessaria in tempi bui come questi. Come si fa a non esserci? Come si fa ad aver accesso alle liste blindatissime dei quattro eventi piu’ glamour dell’anno. Le guerre senza senso ci portano indietro all’abisso de . Ognuno di loro porta con sé uno scrigno di essential beauty. (Ilgiornaleditalia.it)