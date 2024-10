Italia-Belgio 2-2 ma super Dimarco! Thuram a riposo | Inter Chat LIVE (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. All’indomani di Italia-Belgio, terminata con un pareggio, il focus è sui tre nerazzurri scesi in campo nella sfida di Nations League. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento vi è Federico Dimarco, artefice di una prestazione di gran lunga sopra la sufficienza. Spazio poi anche a Marcus Thuram, rimasto a riposo nella sfida della Francia per via di una condizione fisica non ottimale. Ne parleranno in LIVE dalle 18. Inter-news.it - Italia-Belgio 2-2 ma super Dimarco! Thuram a riposo | Inter Chat LIVE Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. All’indomani di, terminata con un pareggio, il focus è sui tre nerazzurri scesi in campo nella sfida di Nations League. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento vi è Federico, artefice di una prestazione di gran lunga sopra la sufficienza. Spazio poi anche a Marcus, rimasto anella sfida della Francia per via di una condizione fisica non ottimale. Ne parleranno indalle 18.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio - tre dell’Inter per Spalletti | Inter Chat LIVE - Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Italia-Belgio, tre dell’Inter per Spalletti | Inter Chat LIVE) © Inter-News. (Inter-news.it)

VIDEO – Inter - nuovo calendario! Domani Italia-Belgio | Inter Chat - Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e Twitch (segui il canale) più l’ultima novità WhatsApp (iscriviti al canale). Inter Chat LIVE: tutte le info SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione di Inter Chat LIVE e nessun ... (Inter-news.it)

Inter Chat - il nuovo calendario. Domani Italia-Belgio | Inter Chat LIVE - IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata ... (Inter-news.it)