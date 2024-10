Irena, investimenti per le rinnovabili dovrebbero triplicare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante un'accelerazione senza precedenti nella diffusione delle energie rinnovabili nel 2023, i progressi non sono sufficienti per triplicare le energie rinnovabili entro il 2030, come stabilito l'anno scorso alla Cop28 di Dubai. Gli attuali investimenti annuali in capacità rinnovabile dovrebbero triplicare, passando da un nuovo record di 570 miliardi di dollari nel 2023 a 1.500 miliardi di dollari all'anno tra il 2024 e il 2030. Lo sostiene un rapporto dell'Irena, l'agenzia internazionale per le fonti rinnovabili. Per triplicare le rinnovabili al 2030, la capacità installata dovrebbe passare dagli attuali 3,9 terawatt (Tw) a 11,2 Tw entro il 2030, richiedendo ulteriori 7,3 Tw in meno di sei anni. Tuttavia, secondo le proiezioni, gli attuali piani nazionali lasceranno un gap collettivo globale di 3,8 Tw entro il 2030, mancando l'obiettivo del 34%. Quotidiano.net - Irena, investimenti per le rinnovabili dovrebbero triplicare Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante un'accelerazione senza precedenti nella diffusione delle energienel 2023, i progressi non sono sufficienti perle energieentro il 2030, come stabilito l'anno scorso alla Cop28 di Dubai. Gli attualiannuali in capacità rinnovabile, passando da un nuovo record di 570 miliardi di dollari nel 2023 a 1.500 miliardi di dollari all'anno tra il 2024 e il 2030. Lo sostiene un rapporto dell', l'agenzia internazionale per le fonti. Perleal 2030, la capacità installata dovrebbe passare dagli attuali 3,9 terawatt (Tw) a 11,2 Tw entro il 2030, richiedendo ulteriori 7,3 Tw in meno di sei anni. Tuttavia, secondo le proiezioni, gli attuali piani nazionali lasceranno un gap collettivo globale di 3,8 Tw entro il 2030, mancando l'obiettivo del 34%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Irena, investimenti per le rinnovabili dovrebbero triplicare - Nonostante un'accelerazione senza precedenti nella diffusione delle energie rinnovabili nel 2023, i progressi non sono sufficienti per triplicare le energie rinnovabili entro il 2030, come stabilito l ... (ansa.it)

Le rinnovabili genereranno quasi la metà dell’elettricità globale entro il 2030 - La capacità rinnovabile crescerà di 2,7 volte entro il 2030, superando le ambizioni dei Paesi. Ma è ancora lontana dal triplicarsi. (lifegate.it)

Per triplicare le energie rinnovabili entro il 2030 ci vogliono 1,5 trilioni di dollari all'anno - Il rapporto ufficiale “Delivering on the UAE Consensus: Tracking progress towards tripleling renewable energy capacity and doubling energy efficiency by 2030”, pubblicato oggi dall'International renew ... (greenreport.it)