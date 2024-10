Incinta ma poco

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ho visto la Meloni fare tutto il contrario di quello che prometteva. Finora mi ero, diciamo, rassegnata. Però l’aumento delle accise sul diesel mi ha fatto saltare il coperchio della pazienza. Un vero abominio.Myriam DeiVia email Gentile lettrice, sì, in questa ultima capriola della premier tascabile – lo dico non per la statura ma per la scarsa dignità – c’è qualcosa che irrita al di là dell’effettiva spesa che la misura comporterà per noi consumatori, che dovremo pagare di più il carburante, ma anche subire rincari nel prezzo dei prodotti, specie quelli alimentari già saliti ben al di sopra del tasso di inflazione. La mossa sulle accise si presterà benissimo anche ad aumenti ingiustificati: succederà in piccolo, penso, qualcosa di simile a quanto accadde con il passaggio dalla lira all’euro, quando il prezzo di una pizza passò da 7.000 lire a 7 euro (14.000 lire).