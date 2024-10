Il video del papà di Luca Salvadori dopo la morte: "Barriere messe in maniera criminale, sarà la mia missione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un video il papà di Luca Salvadori parla della morte del figlio pilota e affronta il tema della sicurezza, denunciando un possibile grave errore Notizie.virgilio.it - Il video del papà di Luca Salvadori dopo la morte: "Barriere messe in maniera criminale, sarà la mia missione" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In unildiparla delladel figlio pilota e affronta il tema della sicurezza, denunciando un possibile grave errore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky a Roma - bilaterale con Meloni - domani sarà dal Papa. Il saluto dei Lancieri di Montebello (video) - “Benvenuto a Parigi, presidente Zelensky. Il Regno Unito non ha revocato le restrizioni all’Ucraina sull’uso di missili a lungo raggio dopo la visita di Volodymyr Zelensky. Il saluto dei Lancieri di Montebello (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Il leader ucraino è impegnato in questi giorni in un tour delle capitali europee per presentare il suo “Piano per la vittoria”. (Secoloditalia.it)

Caserta - uccisa dal marito : figli in videochiamata alla zia ‘è stato papà’ - Insospettita dalle sue condizioni e dall’assenza di Eleanor, la moglie del fratello ha telefonato alla cognata per sincerarsi delle sue condizioni, ma al telefono hanno risposto i figli della coppia, di appena 6 e 4 anni. . Il 30enne è stato posto in stato di fermo e dovrà rispondere di omicidio aggravato. (Lapresse.it)

Femminicidio a San Felice al Cancello. I figli di 6 e 4 anni in videochiamata con la zia mostrano il cadavere della mamma : “L'ha uccisa papà" - Femminicidio a San Felice al Cancello, nel Casertano, arrestato il marito 30enne dai carabinieri. Confessa, ma quando gli chiedono perché lo abbia fatto risponde: “Non lo so”. (Napoli.repubblica.it)