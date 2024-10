Il successore di Giuseppe Sala? Per elezioni del 2027 spunta il nome di Mario Calabresi: ecco chi è (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima la ricerca del candidato sindaco giusto tra gli esponenti della società civile, tra cui il giornalista Mario Calabresi “che è una delle persone di livello che possono cominciare a riscuotere interesse”. Poi, ma solo come Piano B, primarie di coalizione con esponenti politici aspiranti alla poltrona più prestigiosa di Palazzo Marino. Il sindaco Giuseppe Sala detta la sua ricetta al centrosinistra per vincere anche alle Comunali del 2027 ma una parte del Partito democratico non ci sta e rilancia le primarie; in primis Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione e responsabile per Diritto alla Casa e immigrazione dei dem. Ilgiorno.it - Il successore di Giuseppe Sala? Per elezioni del 2027 spunta il nome di Mario Calabresi: ecco chi è Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima la ricerca del candidato sindaco giusto tra gli esponenti della società civile, tra cui il giornalista“che è una delle persone di livello che possono cominciare a riscuotere interesse”. Poi, ma solo come Piano B, primarie di coalizione con esponenti politici aspiranti alla poltrona più prestigiosa di Palazzo Marino. Il sindacodetta la sua ricetta al centrosinistra per vincere anche alle Comunali delma una parte del Partito democratico non ci sta e rilancia le primarie; in primis Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione e responsabile per Diritto alla Casa e immigrazione dei dem.

