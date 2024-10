Il Club Arezzo debutta con il piede giusto. I ragazzi di Morelli superano il Foiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Buona partenza per i nero amaranto che si aggiudicano il primo incontro del campionato per 3-0 con Foiano al Maccagnolo. I ragazzi del Club Arezzo tengono un bel ritmo in cambio palla, gli ospiti però non si fanno impensierire e rispondono palla su palla trovando anche un allungo sul finale del set e vanno in vantaggio per 22-20. I ragazzi guidati da coach Morelli grazie ad un ottimo turno in battuta di Nandesi recuperano lo strappo e chiudono il set per 25-23. Secondo parziale che scivola via velocemente in favore dei padroni di casa: i Botoli viaggiano a buon ritmo, Ricci e Scarpato si fanno trovare pronti in attacco. Conti, non ancora al massimo della condizione fisica, è comunque efficace. Lanazione.it - Il Club Arezzo debutta con il piede giusto. I ragazzi di Morelli superano il Foiano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Buona partenza per i nero amaranto che si aggiudicano il primo incontro del campionato per 3-0 conal Maccagnolo. Ideltengono un bel ritmo in cambio palla, gli ospiti però non si fanno impensierire e rispondono palla su palla trovando anche un allungo sul finale del set e vanno in vantaggio per 22-20. Iguidati da coachgrazie ad un ottimo turno in battuta di Nandesi recuperano lo strappo e chiudono il set per 25-23. Secondo parziale che scivola via velocemente in favore dei padroni di casa: i Botoli viaggiano a buon ritmo, Ricci e Scarpato si fanno trovare pronti in attacco. Conti, non ancora al massimo della condizione fisica, è comunque efficace.

