Il Cinquecento sbarca ai Diamanti | viaggio in anteprima nelle sale - LE FOTO

Palazzo dei Diamanti torna ad animarsi di turisti e appassionati d'arte. E lo fa – a partire da sabato 12 ottobre e fino al 16 febbraio – con la mostra 'Il Cinquecento a Ferrara', in cui i protagonisti saranno Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso.

Il Cinquecento a Ferrara : capolavori senza tempo in mostra a Palazzo dei Diamanti - Mentre Garofalo e Dosso sono noti al pubblico e il loro percorso è stato approfondito in maniera organica in diverse occasioni espositive, per Mazzolino e Ortolano si tratta di un debutto assoluto, e quanto mai necessario per illustrare compiutamente e comprendere meglio il variegato panorama della pittura ferrarese dei primi decenni del XVI secolo. (Lanazione.it)

Il Cinquecento a Ferrara. Al via l’allestimento della mostra ai Diamanti - Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso, che apre al pubblico il prossimo 12 ottobre. Ha preso il via in questi giorni l’allestimento alla nuova mostra di Palazzo dei Diamanti, Il Cinquecento a Ferrara. . La rassegna costituisce la seconda tappa di una più ampia e ambiziosa indagine del tessuto culturale e artistico intitolata Rinascimento a Ferrara 1471-1598: da Borso ad Alfonso II d’Este, vale ... (Ilrestodelcarlino.it)

’Il Cinquecento a Ferrara’. Ai Diamanti una nuova mostra su Mazzolino - Garofalo e Dosso : "Tra sogno - fiaba e metafisica" - Il cammino, in realtà, ha radici profonde nella storia, che Sgarbi non manca di far risalire a Roberto Longhi e al suo celebre saggio ‘Officina Ferrarese’, nato dopo la grande esposizione di arte ferrarese del 1933. "Il cuore della mostra – ha detto Danieli – è formato da tre decenni in cui cambia tutto. (Ilrestodelcarlino.it)