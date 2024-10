Il cantiere tram in via della Liberazione: come cambia la circolazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl cantiere del tram arriva in via della Liberazione, i lavori si svolgeranno in due fasi. Si tratta della seconda fase dei lavori con lo spostamento del cantiere sull’altro lato della carreggiata senza modifiche alla viabilità. Fase 1 Bolognatoday.it - Il cantiere tram in via della Liberazione: come cambia la circolazione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIldelarriva in via, i lavori si svolgeranno in due fasi. Si trattaseconda fase dei lavori con lo spostamento delsull’altro latocarreggiata senza modifiche alla viabilità. Fase 1

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tram - il cantiere di via Ugo Bassi cambia assetto - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY I lavori del tram in via Ugo Bassi hanno un cambio di fase, lunedì 23 settembre. Si tratta di "alcune novità studiate per rendere compatibile la compresenza del maxi-intervento di Hera sulle condotte dell’acqua e del gas – 450 i metri di... (Bolognatoday.it)

Chiude lo storico beer-shop in via Riva Reno : "Colpo di grazia il cantiere del tram" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Mentre spiega le ragioni che lo hanno spinto a chiudere definitivamente il suo beer-shop, Michele Privitera ha la stessa parlantina fluente e amichevole di quando, lungo dodici anni di attività, si è fermato con centinaia e centinaia di... (Bolognatoday.it)

Malore in cantiere durante l?installazione di un ponteggio : operaio edile di 47 anni stramazza a suolo e muore a Orsago - ORSAGO (TREVISO) ? Tragedia nel pomeriggio in un cantiere edile a Orsago dove ha perso la vita un operaio di 47 anni, stroncato da un malore improvviso. L?uomo, Antonio... (Ilgazzettino.it)