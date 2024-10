I tifosi dell’Arabia furiosi con Mancini dopo il ko col Giappone: ora vogliono il suo licenziamento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Diversi tifosi dell'Arabia si sfogano sull'account X della Nazionale saudita dopo il ko contro il Giappone e puntano il dito contro Roberto Mancini. Alcuni chiedono il suo licenziamento immediato: "Non c'è mai stata una persona peggiore di te nel nostro sport". Fanpage.it - I tifosi dell’Arabia furiosi con Mancini dopo il ko col Giappone: ora vogliono il suo licenziamento Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Diversidell'Arabia si sfogano sull'account X della Nazionale sauditail ko contro ile puntano il dito contro Roberto. Alcuni chiedono il suoimmediato: "Non c'è mai stata una persona peggiore di te nel nostro sport".

Arabia Saudita - serataccia per Mancini : il presidente della Federcalcio saudita chiede scusa - i tifosi vogliono l’esonero - Mancini è stato anche protagonista di un siparietto in conferenza stampa con un giornalista giapponese che gli ha chiesto se considerato il suo alto stipendio è giusto aspettarsi qualcosa di meglio in campo. Serata da dimenticare per l’Arabia Saudita e Roberto Mancini, usciti sconfitti dal big match contro il Giappone nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. (Sportface.it)

Roberto Mancini manda un messaggio ai tifosi del Chieti calcio : "In bocca al lupo" [VIDEO] - Un saluto affettuoso e un augurio speciale per la nuova stagione sono arrivati direttamente dal Commissario Tecnico della nazionale saudita, Roberto Mancini, che ha voluto dedicare un videomessaggio ai nuovi proprietari e a tutto il Chieti Calcio. "Un saluto ai nuovi proprietari e a tutto il... (Chietitoday.it)