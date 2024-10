Gaza non basta: Israele ancora contro Iran e Libano, la situazione oggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gaza non basta e a Israele non è mai interessato nè di Hamas nè degli ostaggi e lo dimostra il suo sfrenato espansionismo contro Iran e Libano. Va fermato. Con l’intensificarsi delle tensioni regionali, l’attenzione di Israele non è più rivolta esclusivamente a Gaza: si profilano ora nuovi obiettivi in Iran e in Libano. Secondo indiscrezioni, nel mirino israeliano vi sarebbero installazioni militari di fondamentale importanza per la Repubblica Islamica, oltre a infrastrutture utilizzate dai Pasdaran e da altre forze armate Iraniane. Israele ha ormai smascherato la propria vera natura: un’aggressiva potenza militare che, al di là della retorica della sicurezza, dimostra di perseguire obiettivi di puro espansionismo. Metropolitanmagazine.it - Gaza non basta: Israele ancora contro Iran e Libano, la situazione oggi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)none anon è mai interessato nè di Hamas nè degli ostaggi e lo dimostra il suo sfrenato espansionismo. Va fermato. Con l’intensificarsi delle tensioni regionali, l’attenzione dinon è più rivolta esclusivamente a: si profilano ora nuovi obiettivi ine in. Secondo indiscrezioni, nel mirino israeliano vi sarebbero installazioni militari di fondamentale importanza per la Repubblica Islamica, oltre a infrastrutture utilizzate dai Pasdaran e da altre forze armateiane.ha ormai smascherato la propria vera natura: un’aggressiva potenza militare che, al di là della retorica della sicurezza, dimostra di perseguire obiettivi di puro espansionismo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

99 Medici Usa scrivono a Biden : abbiamo lavorato a Gaza - È un genocidio - basta armi a Israele - 99 medici Usa che lavorano in Gaza scrivono a Biden. E in 12 pagine spiegano perché a Gaza i morti sono molti di più. The post 99 Medici Usa scrivono a Biden: abbiamo lavorato a Gaza, È un genocidio, basta armi a Israele appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Il 7 Ottobre il massacro di Hamas in Israele. Mattarella : “Un anno di orrori - ora basta armi” - Strage di Hamas del 7 Ottobre, il messaggio di Mattarella “È più che mai necessario giungere a un cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta”, dice il presidente della Repubblica Sergio ... (Secoloditalia.it)

Macron - 'basta fornire a Israele le armi che usa a Gaza' - "Credo che oggi la priorità sia tornare ad una soluzione politica, smettere di consegnare le armi per condurre i combattimenti a Gaza", ha detto il presidente alla radio France Inter, aggiungendo che "la Francia non ne fornisce". . Il presidente francese Emmanuel Macron si è espresso a favore dello stop alle forniture di armi a Israele che vengono utilizzate nel conflitto a Gaza. (Quotidiano.net)