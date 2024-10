Anteprima24.it - FOTO/ Livia Savignano campionessa europea di Karate, i complimenti dell’amministrazione comunale di Montesarchio

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’amministrazionedisi congratula vivamente con l’atletache si è laureata(con due medaglie d’oro, in due diverse categorie) nella 14esima edizione Wukf& Kobudo Championships 2024, che in questi giorni si tiene in Polonia. Il sindaco Carmelo Sandomenico si è così espresso sulla bella vittoria dell’atleta montesarchiese: “ha già dato lustro alaureandosi più volteitaliana e del mondo, il trionfo in Polonia è un ulteriore tassello in una carriera fulgida che, sono certo, la vedrà portare a casa altre importanti vittorie.