Fiumicino, lavori al PalaFersini: in corso l'installazione delle nuove travi per la copertura (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fiumicino, 11 ottobre 2024 – "In commissione lavori pubblici sono stati esaminati i nuovi aggiornamenti relativi ai lavori di smontaggio delle vecchi travi e ricostruzione e riposizionamento di quelle nuove al PalaFersini". Lo dichiara Roberto Feola presidente della commissione lavori Pubblici "Infatti, le diverse infiltrazioni di acqua sulla copertura, – prosegue il presidente – con il passare del tempo hanno indotto fenomeni di marcescenza del legno che non hanno permesso di poter riutilizzare la struttura lignea esistente che sarà sostituita con una nuova. Tale problema ha comportato una variante al progetto, esaminata e condivisa dal Ministero che ne ha autorizzato l'esecuzione nell'ambito del progetto di ristrutturazione generale.

