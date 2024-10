Edoardo Donnamaria aggredito da una fan: “Sono tornato a casa tremando dall’ansia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) A più di un anno dalla fine della storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, una donna ha aggredito lo speaker tirando in ballo la sua ex e anche la sua fidanzata attuale, Martina Di Pietro: "Ha finto di volermi dare un regalo ed è venuta sotto la sede della radio in cui lavoro, spero sparisca per sempre dalla mia vita". Fanpage.it - Edoardo Donnamaria aggredito da una fan: “Sono tornato a casa tremando dall’ansia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A più di un anno dalla fine della storia trae Antonella Fiordelisi, una donna halo speaker tirando in ballo la sua ex e anche la sua fidanzata attuale, Martina Di Pietro: "Ha finto di volermi dare un regalo ed è venuta sotto la sede della radio in cui lavoro, spero sparisca per sempre dalla mia vita".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Forum - Edoardo Donnamaria aggredito da una donna : «Tremavo dall'ansia» - Il ragazzo ha occupato per tanti mesi i principali siti di gossip per la sua storia con Antonella Fiordelisi, sbocciata all'interno della casa del Grande Fratello, e poi finita poco dopo. Ebbene, la signora in questione si è avvicinata ad Edoardo con la scusa di volergli porgere un regalo ma, in realtà, lo avrebbe aggredito. (Tvpertutti.it)

Edoardo Donnamaria verso un nuovo reality dopo il Grande Fratello? Retroscena sulla fidanzata : “Non selezionata” - Edoardo Donnamaria verso Pechino Express? Ecco l'ultima indiscrezione sull'ex gieffino L'articolo Edoardo Donnamaria verso un nuovo reality dopo il Grande Fratello? Retroscena sulla fidanzata: “Non selezionata” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Grande Fratello Vip : Edoardo Donnamaria scatena l'ira dei fan di Antonella Fiordelisi con una nuova canzone - I due si sono conosciuti durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 7, dove la loro relazione è stata caratterizzata da numerosi litigi seguiti dal pubblico in diretta su Mediaset Extra, che trasmetteva dalla Casa 24 ore al giorno. Il testo dell'ultimo brano pubblicato dallo speaker radiofonico è stato interpretato dai fan della sua ex fidanzata come un attacco diretto alla ragazza ... (Movieplayer.it)