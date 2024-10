Ilnapolista.it - D’Aversa: «Gli arbitri dovrebbero allenarsi con le squadre, è lì che migliori le dinamiche di campo»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roberto, tecnico dell’Empoli, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha parlato della situazione degliin Serie A e dei “rigorini” assegnati nonostante l’aiuto del Var. Inoltre, ha speso qualche parola anche per Antonio Conte e il Napoli, suo prossimo avversario in campionato.: «Glicon le, è lì cheledi» Partiamo dalla costruzione dal basso: favorevole o contrario? «Giusto che si faccia se ci sono le condizioni, altrimenti meglio evitarla, però è un discorso che parte da lontano e occorre lavorarci fin dal ritiro, intervenendo nei dettagli tecnico-tattici e nella convinzione dei ragazzi. Fondamentalmente, quando si incontranoche aggrediscono, bisogna essere bravi a saltare la pressione bilanciando bene la presenza degli avversari nella nostra metàcon la nostra nella loro».