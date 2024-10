Cori razzisti, Curva nord della Lazio chiusa contro il Porto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – La Lazio è stata multata e sanzionata dalla Uefa per gli episodi accaduti durante la partita di Europa League contro il Nizza, valida per la seconda giornata della fase a gironi. Quei Cori sono costati la revoca della condizionale da parte del Comitato Arbitrale e la chiusura dei settori 48 e 49 della Curva nord per la prossima partita dei biancocelesti in Europa League (il 7 novembre contro il Porto). Gli altri due resteranno aperti. Inoltre è stato comminato un altro turno a porte chiuse, sanzione questa sospesa per un anno. Ulteriori 45.000 euro di multa per l’accensione di fuochi d’artificio, 9.000 per il lancio di oggetti, 8.000 per il blocco dei passaggi pubblici. L'articolo Cori razzisti, Curva nord della Lazio chiusa contro il Porto proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – Laè stata multata e sanzionata dalla Uefa per gli episodi accaduti durante la partita di Europa Leagueil Nizza, valida per la seconda giornatafase a gironi. Queisono costati la revocacondizionale da parte del Comitato Arbitrale e la chiusura dei settori 48 e 49per la prossima partita dei biancocelesti in Europa League (il 7 novembreil). Gli altri due resteranno aperti. Inoltre è stato comminato un altro turno a porte chiuse, sanzione questa sospesa per un anno. Ulteriori 45.000 euro di multa per l’accensione di fuochi d’artificio, 9.000 per il lancio di oggetti, 8.000 per il blocco dei passaggi pubblici. L'articoloilproviene da Ildenaro.it.

