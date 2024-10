Confapi, Camisa “Un fisco amico e semplificazioni per aiutare le Pmi” (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Dovremmo avere un sistema fiscale sempre più amico delle imprese, che le aiuti a produrre: molto spesso invece diventa molto più semplice tassare nel breve termine” e questo impedisce “alle nostre aziende di crescere. Anche la semplificazione è un problema atavico: bisognerebbe cominciare a premiare la storicità delle aziende serie, che sono sul mercato da tanto tempo e che quindi dovrebbero beneficiare di semplificazioni normative”. Lo ha detto Cristian Camisa, presidente di Confapi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Unlimitednews.it - Confapi, Camisa “Un fisco amico e semplificazioni per aiutare le Pmi” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Dovremmo avere un sistema fiscale sempre piùdelle imprese, che le aiuti a produrre: molto spesso invece diventa molto più semplice tassare nel breve termine” e questo impedisce “alle nostre aziende di crescere. Anche la semplificazione è un problema atavico: bisognerebbe cominciare a premiare la storicità delle aziende serie, che sono sul mercato da tanto tempo e che quindi dovrebbero beneficiare dinormative”. Lo ha detto Cristian, presidente di, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

