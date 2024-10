Sport.periodicodaily.com - Cipro-Romania: le probabili formazioni

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega C di Nations League 2024/2025. I padroni di casa cercano il riscatto contro gli ospiti che invece vogliono prendere il largo.si giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Aek Arena di Larnaca.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno bisogna di una piccola impresa per qualificarsi. La Nazionale di Ketsbaia ha iniziato con una vittoria di misura in Lituania, per poi cadere rovinosamente in casa contro il Kosovo, con il quale si trova appaiata adesso in classifica a tre punti ma con una differenza reti peggiore. I rumeni appaiono molto in forma avendo vinto le prime due partite di Nations League molto agevolmente contro Kosovo e Lituania. Adesso la Nazionale di Lucescu punta al tris per ipotecare la promozione in Lega B.