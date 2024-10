Chi è Ludovica Barbarito, la giovane attrice che strega gli 883 in Hanno ucciso l’Uomo Ragno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dietro ogni grande uomo, c’è sempre una grande donna. Dietro ogni artista pop c’è una grande donna che non se l’è mai filato di striscio. Nel caso di Max Pezzali, quel genio nazionalpopolare che, assieme a Mauro Repetto, ha dato vita agli 883 è Silvia, aka la Regina del Celebrità (così come spiegato nell’omonimo brano). E a dare il volto a questa bellezza inarrivabile nella serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno, che del gruppo lombardo ripercorre la storia, è l’altrettanto affascinante attrice Ludovica Barbarito. Ludovica Barbarito, i primi passi da star Ci troviamo di fronte a una vera esordiente. Nata a Ravenna nel 2002, Ludovica Barbarito si è diplomata in recitazione all’Accademia TAM nel 2022 e, nello stesso anno, ha mosso i primi passi da attrice in teatro, ne L’opera da tre soldi diretta da Cristiano Caldiron. Dilei.it - Chi è Ludovica Barbarito, la giovane attrice che strega gli 883 in Hanno ucciso l’Uomo Ragno Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dietro ogni grande uomo, c’è sempre una grande donna. Dietro ogni artista pop c’è una grande donna che non se l’è mai filato di striscio. Nel caso di Max Pezzali, quel genio nazionalpopolare che, assieme a Mauro Repetto, ha dato vita agli 883 è Silvia, aka la Regina del Celebrità (così come spiegato nell’omonimo brano). E a dare il volto a questa bellezza inarrivabile nella serie, che del gruppo lombardo ripercorre la storia, è l’altrettanto affascinante, i primi passi da star Ci troviamo di fronte a una vera esordiente. Nata a Ravenna nel 2002,si è diplomata in recitazione all’Accademia TAM nel 2022 e, nello stesso anno, ha mosso i primi passi dain teatro, ne L’opera da tre soldi diretta da Cristiano Caldiron.

