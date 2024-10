Caso Lenzi a Livorno: il ‘canto libero’ di un ex assessore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Caso Lenzi a Livorno: il ‘canto libero’ di un ex assessore Non se n’è andato senza sbattere la porta Simone Lenzi, che ha chiuso per qualche tweet di troppo il suo secondo mandato di assessore alla cultura nella giunta bis di centrosinistra del sindaco Luca Salvetti. Rivendicando Lenzi, scrittore, sceneggiatore, cantante dei Virginiana Miller, ma in primis uomo delle istituzioni fino alle dimissioni, il suo ‘canto libero’ nella lettera di dimissioni non spontanee rivolta a Salvetti. E commentando Lenzi nel post dimissioni ancora con un tweet: “Ma in fondo, diciamo la verità, ma quanto è bello restare uomini liberi, tornare ad essere uomini liberi!”. “Parole estremamente gravi. Dimissioni unica strada percorribile”, ha detto il sindaco Salvetti. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024): ildi un exNon se n’è andato senza sbattere la porta Simone, che ha chiuso per qualche tweet di troppo il suo secondo mandato dialla cultura nella giunta bis di centrosinistra del sindaco Luca Salvetti. Rivendicando, scrittore, sceneggiatore, cantante dei Virginiana Miller, ma in primis uomo delle istituzioni fino alle dimissioni, il suonella lettera di dimissioni non spontanee rivolta a Salvetti. E commentandonel post dimissioni ancora con un tweet: “Ma in fondo, diciamo la verità, ma quanto è bello restare uomini liberi, tornare ad essere uomini liberi!”. “Parole estremamente gravi. Dimissioni unica strada percorribile”, ha detto il sindaco Salvetti.

Livorno : Renzi - 'dimissioni Lenzi resa morale a perbenismo' - Non avrei mai immaginato che la città del Vernacoliere diventasse la città del Fatto quotidiano”, conclude Renzi . Così in una nota Matteo Renzi, Presidente di Italia Viva. Solidarietà a Lenzi nella speranza che la Livorno che noi amiamo sappia dire no alla dittatura del moralismo senza morale e del pensiero unico. (Liberoquotidiano.it)

Livorno - l’assessore Simone Lenzi si dimette : «Alla sinistra non interessa la libertà» - E no, non è che siamo borghesi scandalizzati. Essendo piuttosto il narcisismo etico l’unica molla ormai capace di muoverne i riflessi condizionati, capisco bene che l’unica cosa importante davvero per tutti voi sia adesso posizionarsi, quanto più in fretta possibile, dalla parte dei giusti e dei buoni». (Lettera43.it)

Livorno - l’assessore Simone Lenzi si dimette per i post transfobici. Il sindaco : “Difficile accettare le sue giustificazioni” - La versione di Lenzi Lenzi, in una lunga lettera al sindaco, tra amarezza e irritazione, ha spiegato il post sulla statua come un apprezzamento di natura artistica (“mi prendevo il diritto di stigmatizzare un’opera di marketing ‘artistico’ che ritenevo stucchevole”) e quello sulla lista degli orientamenti sessuali come ironia. (Ilfattoquotidiano.it)