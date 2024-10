Capello punge Fonseca | Nel Milan degli invincibili si sapeva chi tirava i rigori

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Prima di ogni partita c’era la riunione finale per ricordarsi cosa fare in campo, quindi tutte le marcature, chiAllora sichi, e quello che veniva scelto li calciava, non c’erano colpi di fantasia”. Così Fabio, nel corso dello spazio dedicato alal Festival dello Sport di Trento, ricordando i momenti di avvicinamento alla finale di Coppa dei Campioni del 1994, vinta 4-0 contro il Barcellona. Chiaro il riferimento a quanto accaduto nell’ultima giornata di Serie A, in cui ilha perso contro la Fiorentina dopo aver sbagliato duecon Theo Hernandez e Abraham, nonostante ilsta designato fosse Pulisic, come confermato da Paulo