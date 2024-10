Brignone: “Penso alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma vado tranquilla di anno in anno” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – Federica Brignone ha chiuso un’altra grande stagione (2023/2024), ricca di successi. L’Azzurra dello sci alpino guarda ai prossimi impegni internazionali e al nuovo autunno di gare imminenti. L’atleta dei Carabinieri (bronzo alle Olimpiadi Invernali del 2022), ospite al Media Day della Fisi, all’Armani Teatro di Milano, ha detto: “Io in realtà tre anni fa non pensavo di essere qui oggi, andando avanti ho imparato sulla mia pelle che non voglio più mettermi una data di fine e non ho voglia di farlo, ne ho pagato le conseguenze”. Ha poi proseguito, come riporta l’Ansa: “Sto cercando di lavorare stagione per stagione, come dico da qualche anno, cerco di lavorare per fare la stagione migliore possibile. Ovvio che il pensiero a Milano-Cortina c’è, ma non ho ancora dato la data di fine”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Federicaha chiuso un’altra grande stagione (2023/2024), ricca di successi. L’Azzurra dello sci alpino guarda ai prossimi impegni internazionali e al nuovo autunno di gare imminenti. L’atleta dei Carabinieri (bronzoInvernali del 2022), ospite al Media Day della Fisi, all’Armani Teatro di, ha detto: “Io in realtà tre anni fa non pensavo di essere qui oggi, andando avanti ho imparato sulla mia pelle che non voglio più mettermi una data di fine e non ho voglia di farlo, ne ho pagato le conseguenze”. Ha poi proseguito, come riporta l’Ansa: “Sto cercando di lavorare stagione per stagione, come dico da qualche, cerco di lavorare per fare la stagione migliore possibile. Ovvio che il pensiero ac’è, ma non ho ancora dato la data di fine”.

MILANO - "Io in realtà tre anni fa non pensavo di essere qui oggi, andando avanti ho imparato sulla mia pelle che non voglio più mettermi una data di fine e non ho voglia di farlo, ne ho paga . "Il giorno che non avrò voglia di allenarmi al 100% per provare a vincere le gare non ne varrà più la pena".

