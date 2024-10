Bonus 500 euro: condizionatori, televisori ed elettrodomestici al posto della formazione, 300 docenti sotto inchiesta della Guardia di Finanza a Cosenza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Circa 300 docenti sono finiti nel mirino della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Cosenza per aver presumibilmente utilizzato in modo improprio i 500 euro annuali previsti dalla Carta del Docente. L'articolo Bonus 500 euro: condizionatori, televisori ed elettrodomestici al posto della formazione, 300 docenti sotto inchiesta della Guardia di Finanza a Cosenza . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Circa 300sono finiti nel mirinoProcuraRepubblica edidiper aver presumibilmente utilizzato in modo improprio i 500annuali previsti dalla Carta del Docente. L'articolo500edal, 300di

