Anteprima24.it - Benevento, domenica in campo alle 15: riflettori spenti al ‘Vigorito’ dopo sette mesi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoComplice il grande appeal televisivo, una delle costanti della scorso anno e delle prime giornate del torneo 2024-25 è stata la collocazione delle gare casalinghe delquasi esclusivamente sotto la luce deinel prime time serale (ore 20:45). Una Strega, quindi, costretta quasi sempre a provare ad essere bella di notte con la scorsa stagione che ha visto i giallorossi giocare di sera in 30 occasioni sulle 38 gare disputate nella regular season, molto spesso anche nel monday night con inevitabili disagi per i tifosi. Per ritrovare l’ultimo impegno delnel primo pomeriggio tra le mura amiche bisogna addirittura risalire allo scorso 23 marzo quando fu il Monopoli, a sorpresa, a sbancare (0-1) il “Ciro Vigorito” con il fischio d’inizio14.