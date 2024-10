Tvzap.it - Bambino di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione: parla il medico

Quarto Flegreo (provincia di Napoli), la notizia del bimbo di 10laha lasciato la comunità intera in stato di choc. Nelle ultime ore stanno emergendo ulteriori dettagli riguardo al dramma, ma la causa del decesso del piccolo è ancora da chiarire. Vediamo nel dettaglio la ricostruzione dell'accaduto e il primo parere delche ha analizzato il corpicino della vittima. Dramma alladi Quarto: la ricostruzione dell'incidente Tutto è accaduto all'improvviso, in pochi drammatici minuti che hanno portato via la vita di Gabriele, studente di 10allaBorsellino di Quarto.