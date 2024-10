Bagni imbrattati, la scuola: "Più rispetto, o si dovranno sorteggiare tre studenti per le pulizie extra" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bagno a scuola imbrattato intenzionalmente, escrementi che finiscono sui muri e in terra, calpestati e poi portati in giro sotto le suole per i corridoi: è la situazione che si è ripetuta più volte, anche nel corso di una stessa giornata, e che ha portato la dirigenza a emanare una circolare in Forlitoday.it - Bagni imbrattati, la scuola: "Più rispetto, o si dovranno sorteggiare tre studenti per le pulizie extra" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bagno aimbrattato intenzionalmente, escrementi che finiscono sui muri e in terra, calpestati e poi portati in giro sotto le suole per i corridoi: è la situazione che si è ripetuta più volte, anche nel corso di una stessa giornata, e che ha portato la dirigenza a emanare una circolare in

