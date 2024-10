Tvzap.it - “Andrò altrove”. Teo Mammucari, che stoccata alla Rai: c’entra “Lo Spaesato”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Personaggi Tv. “”. Teo, cheRai:“Lo”. Il noto conduttore, ora impegnato con il programma in onda i lunedì su Rai 2, si è raccontato in un’intervista in cui ha reso nota la sua posizione e ha riservato unainaspettata all’azienda di Viale Mazzini. () Leggi anche: “Piazza Pulita”, Corrado Formigli con il tutore al braccio: cosa gli è successo Leggi anche: Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non ci credo che mi vuole bene” “Lo”, il nuovo programma in onda su Rai Teoè sbarcato negli studi Rai al timone del programma “Lo”, in onda nella prima serata del lunedì sul secondo canale. Si tratta di uno show itinerante nel quale il conduttore accompagna gli spettatoriscoperta di culture e antiche usanze dei borghi italiani.