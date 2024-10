361magazine.com - Amici: scoppia una discussione tra due cantanti, il gesto di Trigno

(Di venerdì 11 ottobre 2024)daytime di venerdì 11 ottobre:la primatra due, gli allievi della nuova edizione si stanno preparando al meglio nell’affrontare la terza puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica a partire dalle 14:10 su Canale 5.no in casetta i primi dissapori tra gli allievi.si sfoga durante gli allenamenti: “Uno nella nostra stanza ha messo l’aria condizionata, sto di m***a”. Il concorrente si sfoga con Vybes dichiarando: “Se avessi la voce glielo direi, lui aveva caldo di notte, ma stai scherzando? Vaffan***o Ilan”. “Non è vero” replica Ilan.continua: “Ho le tonsille sensibili e mi è venuta la febbre. Non mi sono allenato perché non mi sento bene. Mi sono fatta il cu* grosso come una capanna per essere qui. Chiedimi scusa. Non pensare di aver ragione. Chiedimi scusa e stiamo zitti, che fastidio”.