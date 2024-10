Amici, Chiamamifaro nuova allieva: chi è Angelica Gori (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chiamamifaro è una nuova allieva di Amici 2024. Nella puntata in onda domani, domenica 11 ottobre, dalle 13.57 alle 16 su Canale 5 i telespettatori assisteranno a un’uscita, ovvero quella dell’allieva di canto Alena, e a un ingresso. La nuova allieva della classe di canto all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi è un volto già noto nel mondo del cantautorato italiano. Sgomberiamo subito il campo da speculazioni: il vero nome di Chiamamifaro è Angelica Gori, i suoi genitori sono l’europarlamentare Giorgio Gori e la giornalista Cristina Parodi. Gli allievi della classe di canto di Amici 2024 Un’altra “figlia di”, si dirà. E in effetti, quella attuale è l’edizione di Amici con il maggior numero di cognomi noti fra gli allievi. Entrambi cantanti, peraltro. Ovvero Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino, e Angelica Gori appunto. Ilgiorno.it - Amici, Chiamamifaro nuova allieva: chi è Angelica Gori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è unadi2024. Nella puntata in onda domani, domenica 11 ottobre, dalle 13.57 alle 16 su Canale 5 i telespettatori assisteranno a un’uscita, ovvero quella dell’di canto Alena, e a un ingresso. Ladella classe di canto all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi è un volto già noto nel mondo del cantautorato italiano. Sgomberiamo subito il campo da speculazioni: il vero nome di, i suoi genitori sono l’europarlamentare Giorgioe la giornalista Cristina Parodi. Gli allievi della classe di canto di2024 Un’altra “figlia di”, si dirà. E in effetti, quella attuale è l’edizione dicon il maggior numero di cognomi noti fra gli allievi. Entrambi cantanti, peraltro. Ovvero Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino, eappunto.

