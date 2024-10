Notizie.com - Zelensky in Francia: “Pace possibile” e incontra Meloni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo l’incontro con il premier UK Keir Starmer e il presidente francese Macron,arriva in Italia. Il presidente ucraino sta provando a tessere i fili “per la”, che passa attraverso il sostegno dell’Europa. La giornata di Volodymyrè cominciata con la certezza che la situazione in campo può creare l’opportunità per “porre fine alla guerra nel 2025?.in Europa: “nel 2025”. L’incontro con(Ansa Foto) – notizie.comCon la premier italianasi incontreranno a Villa Pamphilj, domani invece, è atteso in Vaticano. Il presidente ucraino è atterrato a Roma da Parigi, dove hato Macron all’Eliseo, in serata, all’aeroporto di Fiumicino.