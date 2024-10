Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 11:30

(Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL 10 OTTOBREORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA CONSEGUENTI CODE TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA ENINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, DOVE PER UN AUTO IN PANNE è CHIUSA L’USCITA DI VIALE TOGLIATTI IN USCITA PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAL RACCORDO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RESTA SOSPESA LA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO TRA CANCELLO E NAPOLI PER ACCERTAMENTI DELL’ AUTORITà GIUDIZIARIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral