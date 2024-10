Ilrestodelcarlino.it - Via ai casting a Bologna per il lungometraggio di Daniele Vicari

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Sono aperte le iscrizioni per idel“Ammazzare stanca”, diretto dae prodotto da Mompracem. Le riprese si terranno tra fine ottobre e fine novembre ae provincia (tra cui Pianoro, Budrio, San Lazzaro, Sasso Marconi, Bentivoglio) ed è per questo preferibile che le persone risiedano in zone limitrofe. Si ricercano nello specifico le seguenti figure: Uomini e donne dai 18 ai 75 anni Bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni Giocatori di bocce varie età Entraineuse e sosia Marilyn Monroe Uomini per ruolo di poliziotti Inoltre, in virtù del periodo storico (anni ’70 e anni ‘90) in cui si ambienta il film non verranno presi in considerazione persone con tatuaggi (o ciglia tatuate), con visibili risultati di chirurgia estetica o con tagli/colori di capelli moderni e unghie con gel.