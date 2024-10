Vendevano cosmetici online senza pagare le tasse: ricavi non dichiarati per 200 milioni di euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) TRIESTE - Non solo negozi, centri commerciali e vie dello shopping: la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza, a tutela del regolare andamento del mercato, si è da tempo spostata Ilgazzettino.it - Vendevano cosmetici online senza pagare le tasse: ricavi non dichiarati per 200 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) TRIESTE - Non solo negozi, centri commerciali e vie dello shopping: la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza, a tutela del regolare andamento del mercato, si è da tempo spostata

Guardia di Finanza di Enna: sequestrati oltre 40.000 prodotti contraffatti e non sicuri durante l’estate, a tutela dei consumatori - Durante l'estate, la Guardia di Finanza di Enna ha intensificato le operazioni di contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti non sicuri, sequestr ... (telenicosia.it)