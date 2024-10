Uragano Milton sulla Florida, devastazione totale. La tempesta del secolo, "ormai è tardi per scappare" | Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Uragano Milton è sceso a categoria 3 ma resta comunque allarme rosso in Florida, già travolta da almeno 7 distruttivi tornado (che hanno provocato vittime), in allerta di quella che è già stata definita "la tempesta del secolo". L'Uragano Milton dovrebbe arrivare tra poche ore ed evacuare "è ormai difficile", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. "Invito chiunque si trovi nella traiettoria dell'Uragano a trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte", ha detto. La pioggia comincia a cadere in modo intenso a Orlando. Le auto attraversano enormi pozze d'acqua lungo le autostrade e molte stazioni di benzina sono rimaste senza carburante. Uno dei dipendenti di Wawa Gas station dice sconsolato: "la situazione sta peggiorando". Liberoquotidiano.it - Uragano Milton sulla Florida, devastazione totale. La tempesta del secolo, "ormai è tardi per scappare" | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'è sceso a categoria 3 ma resta comunque allarme rosso in, già travolta da almeno 7 distruttivi tornado (che hanno provocato vittime), in allerta di quella che è già stata definita "ladel". L'dovrebbe arrivare tra poche ore ed evacuare "èdifficile", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. "Invito chiunque si trovi nella traiettoria dell'a trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte", ha detto. La pioggia comincia a cadere in modo intenso a Orlando. Le auto attraversano enormi pozze d'acqua lungo le autostrade e molte stazioni di benzina sono rimaste senza carburante. Uno dei dipendenti di Wawa Gas station dice sconsolato: "la situazione sta peggiorando".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Florida - l’Uragano Milton tocca terra : si contano le prime vittime - Già si contano gravi danni e le prime vittime. L’uragano Milton poco dopo le 2 (ora italiana, le 20 negli Usa) ha toccato terra nella zona di Tampa Bay, in Florida: si tratta del lato della costa sud occidentale, che si affaccia sul Golfo del Messico. . L’uragano Milton, che è stato definito il più potente […] The post Florida, l’Uragano Milton tocca terra: si contano le prime vittime appeared ... (Lidentita.it)

Uragano Milton in Florida : blackout - tornado multipli e vittime - (Adnkronos) – Blackout per oltre 2,2 milioni di utenze in Florida con il passaggio dell'Uragano Milton, che ha provocato danni e "diverse vittime" negli Usa. L'uragano, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center. (Webmagazine24.it)

Uragano Milton in Florida : blackout - tornado multipli e vittime - L'uragano, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center. Ancora in categoria […]. (Adnkronos) – Blackout per oltre 2,2 milioni di utenze in Florida con il passaggio dell'Uragano Milton, che ha provocato danni e "diverse vittime" negli Usa. (Periodicodaily.com)