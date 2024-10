Thesocialpost.it - Uragano Milton, legano il cane a una rete: salvato dalla polizia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’che sta mettendo in ginocchio la Florida e provocando enormi danni e vittime, poteva costare caro anche da un. Ladi Tampa hal’animale, un bull terrier che era stato abbandonato e legato a una recinzione metallica sul ciglio di una autostrada. L’acqua lo aveva raggiunto già fino alle ginocchia. Il video del ritrovamento e del successivo salvataggio delè virale sui social.Leggi anche: L’terrorizza la Florida, Biden: “È la tempesta del secolo” L’appello del governatore della Florida: “Non abbandonate gli animali” “Stamattina gli agenti della FHP hannounlegato a un palo sulla I-75 vicino a Bruce B Downs Blvd”, si legge nel post condiviso su X insieme al video. C’è anche un appello a non abbandonare gli animali: “Per favore, non fatelo ai vostri animali domestici”.