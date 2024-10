Uragano Milton in Florida: blackout, tornado multipli e vittime (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – blackout per oltre 2,2 milioni di utenze in Florida con il passaggio dell'Uragano Milton, che ha provocato danni e "diverse vittime" negli Usa. L'Uragano, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center. Ancora in categoria Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –per oltre 2,2 milioni di utenze incon il passaggio dell', che ha provocato danni e "diverse" negli Usa. L', con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center. Ancora in categoria

Florida - l’Uragano Milton tocca terra : si contano le prime vittime - L’uragano Milton poco dopo le 2 (ora italiana, le 20 negli Usa) ha toccato terra nella zona di Tampa Bay, in Florida: si tratta del lato della costa sud occidentale, che si affaccia sul Golfo del Messico. L’uragano Milton, che è stato definito il più potente […] The post Florida, l’Uragano Milton tocca terra: si contano le prime vittime appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Usa - uragano Milton scende su Florida : 2 mln persone senza corrente e vittime - L’uragano Milton ha toccato terra mercoledì lungo la costa del Golfo della Florida come tempesta di categoria 3, portando venti potenti, mareggiate mortali e potenziali inondazioni in gran parte dello Stato, per poi scendere a tempesta di categoria 2 un’ora e mezza dopo aver toccato terra. us, che tiene traccia delle segnalazioni delle utility. (Lapresse.it)

Le news in diretta sull’uragano Milton in Florida : ci sono vittime e case distrutte. Residenti senza luce e acqua - Gli ultimi aggiornamenti sull'uragano Milton in Florida definito la "tempesta del secolo". Centinaia di migliaia di persone senza luce, ci sono i primi morti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La furia dell'uragano Milton sulla Florida - generati 19 tornado : morti e distruzione - L'arrivo. L'uragano Milton ha toccato terra. . Nella serata di mercoledì 9 ottobre, la furia della tempesta si è abbattuta sulla Florida (Stati Uniti), scaricando tutta la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie, quasi 200 km all'ora. (Today.it)

L’uragano Milton ‘attacca’ la Florida : la diretta. Vittime - almeno 19 tornadi - case e negozi senza elettricità - Lucie, una delle più colpite, ha dichiarato che “decine di case sono state danneggiate” e che sono state avviate le operazioni di soccorso. Si contano già i danni: Milton ha causato almeno 19 tornadi e un numero ancora sconosciuto di morti. Due milioni tra abitazioni e negozi è senza elettricità in tutto lo Stato. (Quotidiano.net)