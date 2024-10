Una domenica in Archivio: spettacolo di burattini per bambini e una conferenza sul teatro (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Archivio di Stato di Ferrara aderisce come ogni anno alla 'domenica di carta' organizzata dalla Direzione Generale Archivi. Porte aperte quindi domenica mattina dalle 10 alle 13 con un evento dal titolo 'C'è teatro e teatro. Dai burattini al grande attore', composto da un incontro con due Ferraratoday.it - Una domenica in Archivio: spettacolo di burattini per bambini e una conferenza sul teatro Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’di Stato di Ferrara aderisce come ogni anno alla 'di carta' organizzata dalla Direzione Generale Archivi. Porte aperte quindimattina dalle 10 alle 13 con un evento dal titolo 'C'è. Daial grande attore', composto da un incontro con due

