Una Comunità energetica rinnovabile ad Atena Lucana (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Amministrazione Comunale di Atena Lucana ha avviato l’iter per promuovere la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER). Il primo incontro aperto ai cittadini, alle imprese e alle organizzazioni no profit residenti nel territorio di Atena si terrà sabato 12 Ottobre alle ore 18 Salernotoday.it - Una Comunità energetica rinnovabile ad Atena Lucana Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Amministrazione Comunale diha avviato l’iter per promuovere la costituzione di una(CER). Il primo incontro aperto ai cittadini, alle imprese e alle organizzazioni no profit residenti nel territorio disi terrà sabato 12 Ottobre alle ore 18

