Uccise a fucilate moglie e figlia: condannato a 30 anni Salvatore Montefusco (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uomo, che nel giugno del 2022 Uccise a fucilate la moglie Gabriela - 47 anni - e la figlia di lei, Renata Trandafir, 22 anni, è stato condannato a 30 anni di carcere: la pena è stata stabilita dalla Corte d’Assise di Modena. Fanpage.it - Uccise a fucilate moglie e figlia: condannato a 30 anni Salvatore Montefusco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uomo, che nel giugno del 2022laGabriela - 47- e ladi lei, Renata Trandafir, 22, è statoa 30di carcere: la pena è stata stabilita dalla Corte d’Assise di Modena.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolse e uccise tre pedoni con l'auto - Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi - La difesa della donna ha accettato la proposta dell'accusa che prevede una detenzione di quattro anni e otto mesi. Via libera all'applicazione di una pena concordata per Angelika Hutter, automobilista tedesca di 34 anni che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse ed uccise Marco Antonello, di 47 anni, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin (65), ... (Tg24.sky.it)

Uccise la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei - condannato a 30 anni Salvatore Montefusco - Condannato a trent'anni di carcere e cinque anni di libertà vigilata (oltre a un milione di euro di provvisionale nei confronti del figlio che era parte lesa) Salvatore Montefusco, imprenditore edile di 72 anni che il 13 giugno del 2022 ha ucciso a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia della donna, Renata, 22enne, nella loro abitazione a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in ... (Gazzettadelsud.it)

Uccise un ambulante nigeriano in strada : Ferlazzo condannato a 24 anni di carcere anche in Appello - È stata confermata oggi in Corte d'Assise d'Appello di Ancona la condanna a 24 anni di reclusione per Filippo Ferlazzo, accusato dell'omicidio dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu. La sentenza, pronunciata nel pomeriggio dopo due ore di camera di consiglio, ha ribadito quanto già stabilito... (Salernotoday.it)